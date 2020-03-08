Новый формат полиса ОСАГО вступил в силу в России
8 марта в России вступает в силу новый формат полиса ОСАГО. Формат предполагает возможность внести информацию о заключенном договоре каско на обратной стороне документа.
Необходимость заключать отдельный договор на полис каско в связи с этим отпадает. «Двойной» полис будет доступен в бумажном и электронном виде.
Вместе с тем, полис нового формата должен соответствовать нескольким условиям, главное из которых — сроки действия договоров обязательного и добровольного страхования должны совпадать.
Напомним, что в 2020 году эксперты ожидают снижения размера премий по ОСАГО.Авто
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