Новый формат полиса ОСАГО вступил в силу в России

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8 марта в России вступает в силу новый формат полиса ОСАГО. Формат предполагает возможность внести информацию о заключенном договоре каско на обратной стороне документа.

Необходимость заключать отдельный договор на полис каско в связи с этим отпадает. «Двойной» полис будет доступен в бумажном и электронном виде.

Вместе с тем, полис нового формата должен соответствовать нескольким условиям, главное из которых — сроки действия договоров обязательного и добровольного страхования должны совпадать.

Напомним, что в 2020 году эксперты ожидают снижения размера премий по ОСАГО.