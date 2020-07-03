Правительство выделит Роструду 4,2 млрд на зарплаты

Правительство РФ поддержало предложение о частичной компенсации работодателям выплаты зарплат.

Кабмин положительно оценил идею выделить Роструду 4,2 млрд рублей для поддержки занятости населения. Эти деньги будут выделены 79 регионам, где работодателям частично возместят расходы на оплату труда, передает ТАСС.

Планируется, что денег хватит на зарплату почти 81 тыс. человек.

Ранее Казань оказалась на четвертом месте в России по размеру средней зарплаты.

