Минниханов встретился с главой «Росагролизинга» Павлом Косовым
Президент Татарстана встретился с генеральным директором АО «Росагролизинг» Павлом Косовым. Встреча прошла в Доме правительства республики, пишет пресс-служба президента.
Стороны обсудили вопросы сотрудничества Татарстана и АО «Росагролизинг», включая реализацию льготных программ лизинга для сельхозпредприятий, поддержку фермеров, поставки оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности.
Напомним, завтра в Татарстане пройдет Сабантуй в режиме онлайн.ПромышленностьАгропромОбществоВласть Татарстан
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