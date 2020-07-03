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Минниханов встретился с главой «Росагролизинга» Павлом Косовым

11:11, 03.07.2020
Минниханов встретился с главой «Росагролизинга» Павлом Косовым
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана встретился с генеральным директором АО «Росагролизинг» Павлом Косовым. Встреча прошла в Доме правительства республики, пишет пресс-служба президента.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества Татарстана и АО «Росагролизинг», включая реализацию льготных программ лизинга для сельхозпредприятий, поддержку фермеров, поставки оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности.

Напомним, завтра в Татарстане пройдет Сабантуй в режиме онлайн.

ПромышленностьАгропромОбществоВласть Татарстан
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