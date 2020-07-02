Пожилой челнинец перевел более 200 тысяч мошенникам за помощь сыну

В Набережных Челнах 63-летний житель перевел мошенникам около 230 тыс. рублей, полагая, что сможет помочь сыну в судебных тяжбах.

Незадолго до случившегося сын пожилого челнинца стал виновником ДТП. Об этом узнали мошенники, которые предложили помочь с судебными разбирательствами.

Они позвонили на мобильный телефон мужчины и предложили свои услуги. Пенсионер доверился неизвестным и перевел около 230 тыс. рублей. Получив деньги, мошенники перестали выходить на связь, и мужчина обратился в местное отделение полиции.

Правоохранители установили, что сотовые номера мошенников зарегистрированы в Курганской и Челябинской областях.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.

