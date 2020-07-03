В аварии с фурой в Удмуртии погибла преподаватель медресе из Татарстана

Преподаватель медресе в Татарстане погибла в автомобильной аварии на трассе в Удмуртии.

Авария произошла в Малопургинском районе Удмуртии накануне днем. На 137 километре трассы Елабуга — Пермь грузовик «МАН» с полуприцепом протаранил остановившийся на светофоре ВАЗ-2110.

В результате аварии скончалась 59-летняя пассажирка легкового автомобиля. По данным издания «Агрызские вести», погибшей является преподаватель медресе «Нур» Фарида Салимуллина.

По факту аварии проводится расследование. По предварительным данным, 58-летний дальнобойщик не выбрал безопасную дистанцию.

Ранее в Казани пожилая женщина получила тяжелые травмы в ДТП, перебегая дорогу в неположенном месте.



