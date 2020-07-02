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Происшествия

Пенсионерка получила тяжелые травмы, перебегая дорогу в Казани

09:38, 02.07.2020
Пенсионерка получила тяжелые травмы, перебегая дорогу в Казани
Фото: Пиксабей

В Казани пожилая женщина получила тяжелые травмы в ДТП, перебегая дорогу в неположенном месте.

Авария произошла вчера вечером около 22 часов. На улице Фучика 60-летняя женщина при попытке перебежать дорогу в неположенном месте была сбита автомобилем «Лада» под управлением 25-летнего водителя.

Женщина получила тяжелые травмы, ее госпитализировали в больницу и травмой головы и переломами ребер.

Ранее на 388-м километре трассы Казань — Оренбург произошло ДТП. Автомобиль Renault Duster залетел под грузовик, но водитель и пассажир выжили.

ПроисшествияАвто Татарстан
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