Пенсионерка получила тяжелые травмы, перебегая дорогу в Казани

Фото: Пиксабей

В Казани пожилая женщина получила тяжелые травмы в ДТП, перебегая дорогу в неположенном месте.

Авария произошла вчера вечером около 22 часов. На улице Фучика 60-летняя женщина при попытке перебежать дорогу в неположенном месте была сбита автомобилем «Лада» под управлением 25-летнего водителя.

Женщина получила тяжелые травмы, ее госпитализировали в больницу и травмой головы и переломами ребер.



Ранее на 388-м километре трассы Казань — Оренбург произошло ДТП. Автомобиль Renault Duster залетел под грузовик, но водитель и пассажир выжили.

