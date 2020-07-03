В Татарстане подросток украл у матери деньги и золотые украшения

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В Набережных Челнах 17-летний подросток подозревается в краже денег и золотых украшений у матери. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по РТ.



Как рассказали в ведомстве, 20 июня 2020 года парень похитил у матери банковскую карточку. С нее он снял деньги, причем это не не единичный случай кражи средств. После этого были украдены золотые украшения.

Сейчас следователи выясняют дополнительные эпизоды преступлений подростка. Расследование уголовного дела продолжается.

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