Глава НАО отказался объединять регион с Архангельской областью

Глава Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный отказался объединять регион с Архангельской областью.

По словам Бездудного, проводить референдум не планируется, и вопрос с объединением полностью закрыт. Тем не менее совместные экономические темы двух субъектов «остаются в силе» — это планы по освоению Арктики и проект глубоководного порта «Индиго», сообщает РБК.

Бездудный считает, что именно настроения жителей НАО повлияли на то, что больше половины граждан (55,25%) проголосовали против поправок в Конституцию.

Об объединении регионов заговорили в середине мая. Тогда в Нарьян-Маре врио глав Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО) Александр Цыбульский и Юрий Бездудный подписали документ о намерении объединить регионы. Вслед за этим появилась информация о планируемом объединении Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.

