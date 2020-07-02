Лилия Галимова рассказала, каким будет Сабантуй-2020
Власти Татарстана приняли решение провести Сабантуй в онлайн-формате. Об этом на брифинге рассказала пресс-секретарь президента РТ Лилия Галимова.
По словам спикера Кремля, Сабантуй покажут на телеканалах, в том числе — ТНВ. В соцсетях можно будет принять участие в виртуальном Сабантуе.
Сабантуй пройдет 4 июля. Кабмин и Министерство культуры Татарстана совместно с главами муниципальных образований готовят проведение мероприятий, приуроченных к празднику.
Ранее Роспотребнадзор РТ не исключил, что в некоторых деревнях Татарстана Сабантуй проведут на открытом воздухе.Общество Татарстан
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