Мать ребенка-аутиста пожаловалась на отмену пособия из-за доходов от блога

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Мать ребенка-аутиста из Краснодара Станислава Войцеховская рассказала, что Пенсионный фонд перестал выплачивать ей пособие на инвалидность и требует вернуть уже выплаченные 20 тысяч рублей. Причиной стал доход от блога, который ведет женщина.

Выплаты прекратились в мае. На блоге за 3 месяца 29-летняя Войцеховская смогла заработать всего 8 тысяч рублей.

«В Пенсионном фонде мне заявили, что причина прекращения выплат — мой блог, на котором я начала зарабатывать. Кроме того, меня попросили вернуть деньги за март и апрель — это 20 тысяч рублей», — передает ее слова RT.

В ПФР объяснили, что правила предписывают прекратить выплаты, если родитель находит работу или занимается другой деятельностью «которая, в соответствии с законодательством, приравнивается к работе».

Ранее в Татарстане родители детей-инвалидов пожаловались на задержки компенсационных выплат.