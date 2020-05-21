В Татарстане следователи организовали проверку Фонда соцстрахования из-за жалоб родителей детей-инвалидов

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Татарстанское управление Следкома организовало проверку деятельности Фонда соцстрахования по РТ. Причиной стали жалобы челнинских матерей детей-инвалидов, сообщивших, что им задерживают компенсации.

Проверка проводится в рамках уже возбужденного уголовного дела, пишет RT со ссылкой на источники. Под подозрением следователей бывшие сотрудники ФСС по РТ Камиль Фатыхов и Марат Сагиров.

По версии следствия, они организовали мошенническую схему, согласно которой инвалидам выдавались дешевые модели кресел-колясок, а по документам оформлялись более дорогие.

Родители детей-инвалидов пожаловались, что им пришлось самим покупать коляски, ортопедическую обувь и другие технические средства реабилитации (ТСР). А теперь фонд задерживает выплату компенсаций.

Напомним, в сентябре 2019 года в Казани инвалиды и их родственники организовали митинг, на котором заявили о схожих проблемах и потребовали отправить в отставку главу Фонда соцстрахования по Республике Татарстан Павла Лоханова. Они также заявляли о задержках компенсаций и на протекающие памперсы, которые выдает фонд.