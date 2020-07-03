На Тайване авиакомпании запустили сервис «фейковых» перелетов

На Тайване аэропорт «Суншань» вместе с авиакомпаниями China Airlines и EVA Air запустил новую акцию: все соскучившиеся по международным перелетам могут поучаствовать в постановочной отправке авиарейса.

Для первого мероприятия отобрали около 60 человек из почти 7 тысяч желающих, пишет Reuters.

По данным агентства, пассажиры фейкового рейса прошли все стадии: они получили фальшивые билеты, прошли регистрацию, паспортный контроль, погрузились на борт, послушали инструкции бортпроводников. После этого они вышли из самолета и вернулись домой.

Аэропорт и авиакомпании использовали акцию для рассказа о принимаемых мерах безопасности на фоне пандемии коронавируса.

Участники рассказали, что уже соскучились по международным перелетам и ждут окончания карантинных мер.