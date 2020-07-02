День рождения сына в Кайбицах и 90-летие ветерана в Сарманово: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» на 2 июля
Глава Кайбицкого района Альберт Рахматуллин поздравил своего сына с днем рождения, выложив трогательное семейное фото. Подписчики также бросились поздравлять юношу и его родителей, традиционно желая счастья и здоровья.
Сегодня же юбилей отпраздновал ветеран труда из села Дусем Сармановского района РТ. Глава района Фарит Хуснуллин лично поздравил Разина Сахбутдинова с 90-летием и написал подробный пост о жизни сельского аксакала. После ухода на пенсию Разин-абый стал имам-хатыйбом родного села.
Глава Альметьевского района Тимур Нагуманов провел встречу с представителями молодежных субкультур — скейтерами. Похоже, что скоро в городе появится еще один скейт-парк, поскольку в нынешнем ребятам тесно. Пока создание новой площадки только на стадии обсуждения, но похоже, что городские власти всерьез отнеслись к просьбам молодежи.
В Новошешминском района за поправки в Конституцию проголосовало более 80%, сообщил глава района Вячеслав Козлов. Он поблагодарил всех, кто помог организовать голосование. Однако самым интересным в этом посте стал выбор фото: скриншот из соцсетей администрации района с хвалебным комментарием в адрес руководителя.
Глава Высокогорского района Рустам Калимуллин выложил новую порцию фотографий из строящегося крытого бассейна. На них можно посмотреть, как объект будет выглядеть внутри.
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