День рождения сына в Кайбицах и 90-летие ветерана в Сарманово: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» на 2 июля

Глава Кайбицкого района Альберт Рахматуллин поздравил своего сына с днем рождения, выложив трогательное семейное фото. Подписчики также бросились поздравлять юношу и его родителей, традиционно желая счастья и здоровья.

Сегодня же юбилей отпраздновал ветеран труда из села Дусем Сармановского района РТ. Глава района Фарит Хуснуллин лично поздравил Разина Сахбутдинова с 90-летием и написал подробный пост о жизни сельского аксакала. После ухода на пенсию Разин-абый стал имам-хатыйбом родного села.

Глава Альметьевского района Тимур Нагуманов провел встречу с представителями молодежных субкультур — скейтерами. Похоже, что скоро в городе появится еще один скейт-парк, поскольку в нынешнем ребятам тесно. Пока создание новой площадки только на стадии обсуждения, но похоже, что городские власти всерьез отнеслись к просьбам молодежи.

В Новошешминском района за поправки в Конституцию проголосовало более 80%, сообщил глава района Вячеслав Козлов. Он поблагодарил всех, кто помог организовать голосование. Однако самым интересным в этом посте стал выбор фото: скриншот из соцсетей администрации района с хвалебным комментарием в адрес руководителя.

Глава Высокогорского района Рустам Калимуллин выложил новую порцию фотографий из строящегося крытого бассейна. На них можно посмотреть, как объект будет выглядеть внутри.

Евгений Калашников