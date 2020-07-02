В Москве подрались курьеры «Яндекс.Еды» и DeliveryClub — в драке участвовали около 30 человек

На северо-западе Москвы курьеры «Яндекс.Еды» устроили драку с конкурентами из DeliveryClub. В массовой потасовке приняли участие около 30 человек.

Доставщиков еды разогнала полиция. Через какое-то время они снова сцепились.

В Delivery Club телеграм-каналу «Подъем» сообщили, что их удивило произошедшее. Они начали внутреннюю проверку. В «Яндексе» драку пока не комментировали.