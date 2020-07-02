Через 75 лет после войны Казань станет Городом трудовой доблести

Казань станет одним из 20 городов трудовой доблести

Президент России Владимир Путин сообщил, что согласен с предложением присвоить Казани почетное звание Города трудовой доблести. Он сказал об этом сегодня на обсуждении итогов научной экспертизы заявок российских городов.

Елена Малышева, заместитель руководителя исполкома Года памяти и славы по научной работе, рассказала, что на это звание могут претендовать порядка 70 российских городов. В ходе экспертизы заявок изучали архивные документы. Среди критериев было подтверждение исторических фактов: количество предприятий, награжденных орденами, оставленные на вечное хранение на заводах трудовые Красные знамена и другие подобные достижения. Экспертизу проводили три научных института.

«Во всех городах есть документально подтвержденные факты трудового подвига: речь идет о подвиге женщин и подростков. Уже настоящим подвигом было перевыполнение школьниками планов на 150%. Многие жители перечисляли свои сбережения, и это во много раз превысило помощь по ленд-лизу», — напомнила Малышева.

В ходе конкурса граждане России еще и агитировали за свои города. 7,8 млн подписей было собрано по всей стране. Казань была названа среди лидеров по этому показателю. В поддержку Казани как Города трудовой доблести было собрано 2 млн 400 тыс. подписей. Заявку поддержали не только жители Казани, ветеранские организации и промышленные предприятия столицы республики, но и жители Татарстана, общественные организации Москвы, все татарские культурные центры России и зарубежья.

Экспертное сообщество назвало 11 городов, которым рекомендуется присвоить такое звание: Нижний Новгород, Екатеринбург, Самара, Пермь, Челябинск, Саратов, Нижний Тагил, Казань, Омск, Новосибирск. Одиннадцатым рекомендованным экспертами городом стал Ярославль. Еще девять городов рекомендованы к внесению в этот список на основании не только трудовых свершений, но и активности в голосовании: например, Уфа, за которую было собрано более миллиона подписей. Кроме Уфы, в «списке девяти» есть еще Магнитогорск, Ижевск, Ульяновск, Томск, Иркутск, Боровичи, Иваново и Новокузнецк.

Владимир Путин поблагодарил экспертное сообщество и проголосовавших граждан и согласился с целесообразностью присвоения почетного звания 20 российским городам. «Все необходимые документы подготовлю в ближайшее время», — пообещал президент и поздравил граждан Казани и ее 19 «коллег» по званию.

Центр соединения науки и промышленности



Замруководителя исполнительной дирекции Года памяти и славы прошлась в ходе заседания по всей «большой десятке» и упомянула заслуги каждого города: Нижний Новгород был одним из важнейших многофункциональных военно-промышленных центров, здесь был собран каждый третий танк в годы войны. Екатеринбург стал центром промышленности, который принял эвакуированные предприятия. Самара была центром авиастроения, каждый третий снаряд был сделан из челябинской стали, Саратов выпустил 900 миллионов топографических карт за годы войны. Все города из списка были ведущими центрами оборонной промышленности, во многом сформировавшимися на базе эвакуированных предприятий.

А Казань в военные годы была центром соединения науки и промышленности. Например, в эти годы в столице Татарстана наладили массовое производство штурмовиков Пе-2. А аналогов штурмовику Пе-8, собиравшемуся в нашем городе, и вовсе не было.

За годы войны 139 предприятий Казани были переведены «на военные рельсы», и еще 70 предприятий город принял в эвакуацию — вместе с их сотрудниками, бежавшими от ужасов войны. Эти события во многом определили будущий промышленный облик Казани. А в годы войны здесь производили более 600 наименований оружия и боеприпасов. Кетгутный завод (позже ставший частью завода «Татхимфармпрепараты») был единственным в стране предприятием, производившим кетгут — натуральный материал для зашивания ран.

Восемь предприятий Казани по итогам работы во время войны наградили орденами, 14 предприятий 144 раза получали переходящие Красные знамена, за самоотверженный труд в тылу более тысячи жителей города получили трудовые ордена, 74 тысячи — медали. Более 43 тысячам казанцев присвоено почетное звание «Труженик тыла».

Ильсур Метшин: «Это дань уважения трудовому подвигу нашего старшего поколения»

Мэр Казани Ильсур Метшин прокомментировал это решение: «В тысячелетней истории нашего города появилась еще одна важная веха. Мы абсолютно справедливо воздаем почести казанцам и тысячам людей, для которых Казань стала вторым домом в годы Великой Отечественной войны. Это дань уважения трудовому подвигу нашего старшего поколения, признание заслуг всех ветеранов тыла и наших многочисленных предприятий, которые работали во имя Победы».

По словам Ильсура Метшина, это событие важно не только для людей старшего поколения, но и для молодежи, и детей. У всех появился еще один повод для гордости за свой город:

«Это так важно — понимать, в чем величие твоей малой родины, иметь примеры, на которые ты равняешься, и сверять свои дела и поступки с делами своих сверстников, которые ради общей цели работали наравне со взрослыми. Благодаря им мы живем в мирное время, но это звание накладывает на всех нас обязательство соответствовать величию своих предшественников. И мы приложим все силы, чтобы быть достойными их и с энтузиазмом трудиться во благо Казани и во благо нашей страны!»



Салют над рекой

3 июля в столице Татарстана будет дан праздничный салют в честь присвоения почетного звания. Залпы дадут с трех точек: двух барж в акватории Казанки у «Чаши» и с понтона у парка аттракционов «Кырлай». Таким образом, лучше всего просматриваться фейерверк будет с площадки у «Чаши» и с Ленинской дамбы.

Мэрия Казани сообщает, что салют начнется в 21.00 и продлится 5 минут: чтобы порадовать горожан, используют более 4 тысяч единиц пиротехники.

Людмила Губаева