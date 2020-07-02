Эксперт: «Уфа» не позволяла даже поднять голову игрокам «Рубина»

Российский тренер и эксперт по РПЛ Валерий Непомнящий оценил игру «Уфы» в матче 25-го тура РПЛ против казанского «Рубина» (0:0).

«У «Уфы» очень целостная игра после возобновления чемпионата. Мне игра против «Рубина» очень понравилась, она лучше, чем предыдущие. Понятно, что соперник был не самый сильный, но команда Вадима Евсеева даже не позволяла поднять голову игрокам «Рубина», — сказал Непомнящий.

При этом эксперт полагает, что у «Уфы» нет задачи бороться за выход в еврокубки.

По итогам встречи с «Рубином» в активе «Уфы» стало 32 очка, и команда Вадима Евсеева сравнялась с московским «Спартаком», поднявшись на седьмую строчку турнирной таблицы.

Напомним, уфимский клуб не забивает с игры в РПЛ уже более 600 минут.