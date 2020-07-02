МЧС Татарстана предупредило о тумане, грозах и сильном ветре в пятницу

МЧС Татарстана предупредило жителей республики о неблагоприятных погодных условиях.

Так, завтра, 3 июля, на территории Татарстана и Казани ночью и утром ожидается туман. Днем возможны грозы с кратковременными усилениями юго-западного ветра порывами до 15—20 м/с, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования профессор КФУ Юрий Переведенцев спрогнозировал жаркую погоду на эти выходные в Татарстане.

