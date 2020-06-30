Завтра в Казань надолго придет настоящее лето

Холода заканчиваются, впереди жаркие выходные

Сегодня Гидрометцентр России обновил долгосрочный прогноз погоды на июль по нашему региону. Заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования профессор КФУ Юрий Переведенцев обрадовал редакцию «Реального времени», рассказав, что сегодня в Казани наконец заканчивается холодный период. С завтрашнего дня начнется прохождение теплого фронта.

«Что касается первой декады июля — здесь все очень благоприятно. Как раз, по сути дела, со среды температура начинает все время идти на повышение. Мы находимся в центре Приволжского антициклона, сейчас много солнца, и поэтому у нас воздух быстро прогревается. Тем более будет адвекция (перемещение воздуха в горизонтальном направлении и перенос вместе с ним его свойств, — прим. ред.) тепла с запада», — сказал профессор «Реальному времени».

Холодная погода была обусловлена северными ветрами, а сейчас ветер преимущественно юго-западный, поэтому у нас стремительно теплеет, рассказал ученый. В субботу и воскресенье ждем роста температуры до 30 градусов.

Первая декада июля будет теплее климатической нормы: при норме в 20 градусов по Цельсию температура будет выше градуса на 2—3, по оценкам метеорологов. Кое-где с пятницы по воскресенье пройдут летние дожди.

Июль будет сухим и теплым

В целом по июлю температурная норма будет превышена всего на 1—2 градуса, а вот по осадкам ждут недобора.

«Осадков — недобор. Это они (Гидрометцентр, — прим. ред.) сохранили эту позицию (как в предыдущем долгосрочном прогнозе от начала марта, — прим. ред.). Значит, у нас немножко, по их представлениям, будет сухим и теплым этот июль», — сказал профессор.

Он не исключил температурных колебаний.

«Июль — макушка лета, и, конечно, больше вероятность, что погода должна быть теплой и более или менее устойчивой. Все зависит от циркуляции атмосферы. Но по крайней мере в ближайшие дни все благоприятно для летнего отдыха наших трудящихся, пострадавших от коронавируса. Июль — самый теплый месяц в году, и будем ожидать, что он оправдает свое название», — сказал Переведенцев.

Мельком он упомянул и август — по весеннему прогнозу Гидрометцентра, погода в последнем месяце лета ожидается в пределах нормы в 17—18 градусов.

Дарья Пинегина