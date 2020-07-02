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Города трудовой доблести могут появиться в России уже в этом году

15:14, 02.07.2020
Города трудовой доблести могут появиться в России уже в этом году
Фото: kremlin.ru

Первое решение о присвоении нового почетного звания «Город трудовой доблести» может появиться в России уже в 2020 году. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании оргкомитета «Победа».

Он назвал учреждение почетного звания «Город трудовой доблести» знаковым событием, которое получило всенародную поддержку.

Всего заявки в российский оргкомитет «Победа» поступили от 28 городов.

Напомним, 2,4 миллиона человек уже подписали прошение о присвоении Казани звания города трудовой доблести. Прошение уже направлено в адрес администрации президента России Владимира Путина. Подробнее — в материале «Реального времени».

    ОбществоВласть Татарстан
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