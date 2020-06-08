Ильсур Метшин: «Противодействие получаем, будто во вражеском тылу работаем»

«Сегодня уже нет вопроса, нужен ли завод по термическому обезвреживанию отходов»

Одной из главных тем в повестке заседания городского штаба в мэрии Казани сегодня стала экология — промежуточные итоги просветительской работы с населением о грамотном сборе и сортировке отходов, необходимости их переработки.

— Ильсур Раисович, 10 дней назад вы дали старт завершающему этапу рекультивации Самосыровской свалки — высадке деревьев и кустарников. Четыре года мы занимались превращением огромной кучи мусора в зеленый «Самосыровский холм», который скоро будет украшен зелеными насаждениями. Потрачено на эти цели почти 400 млн рублей, — напомнил градоначальнику Ильсуру Метшину председатель Комитета ЖКХ исполкома Казани Дмитрий Анисимов.

Он рассказал, что была развернута масштабная образовательная работа с казанцами, в частности, крупные просветительские проекты были запущены в городских школах. За два месяца с момента установки в школах специальных фандоматов для приема пустых бутылок школьники собрали 183 тысячи единиц использованной тары, на переработку отправится почти 500 килограммов алюминия и больше 6,5 тонны пластика. Фандоматы городские власти начали устанавливать в начале 2020 года совместно с компанией «Ростех» и планируют расширять проект. При этом его основная цель — не столько сбор мусора для переработки, сколько обучение детей основам экологичного образа жизни и мышления.

— За последние годы мы провели большую системную работу по всем проектам «Экология»: благоустроили десятки парков, придворовые территории, скверы, общественные пространства, набережные, высадили десятки тысяч деревьев. Делаем это всем миром, привлекаем к этому молодежь. Но все наши усилия будут разбиваться, если мы будем продолжать так же ничего не делать — я имею в виду образование вот этих «мусорных Эверестов». Почти две тысячи тонн Казань ежедневно образовывает мусора. И если мы кардинально не изменим нашего отношения по мусорообразованию, то грош цена всему тому, что мы сегодня делаем, — заявил, взяв слово, мэр Казани Ильсур Метшин.

По его словам, Казань уже делает уверенные шаги к экологичному сбору и начальной, дуальной сортировке отходов. Контейнерами для этих целей уже оборудовано 80% казанских дворов. Теперь на повестке остро стоит вопрос переработки собираемых отходов. Мусорные полигоны теряют свою актуальность: с увеличением числа отходов на душу населения, они заполняются слишком быстро, а на их рекультивацию тратятся огромные средства. В пример градоначальник привел мусорный полигон на улице Химической, который запускался 10 лет назад. По расчетам, он должен был прослужить около 25 лет, но будет заполнен уже через три года.

— Слава богу, мы при всей сложности продолжаем работу — проектирование, экспертизу. Но сегодня уже нет вопроса, нужен ли завод по термическому обезвреживанию отходов. Вопрос о том, как мы будем в этом участвовать все. Эту дорогу наша страна только проходит, мы первые с пилотным проектом по мусороперерабатывающему заводу. Важно проникнуться всем ответственностью, и эту работу нужно нам будет пройти. <…> Она тяжелая: как будто только нам это одним нужно. Мы такое противодействие получаем, как будто мы во вражеском тылу работаем. Еще раз: можно, как и в тысячах городов, делать вид, что мусор куда-то уходит и растворяется. Нет, он вокруг нас.



В 2020 году коронавирус обрушит рынок «наружки» на 200 млн рублей, но Казань останется в авангарде

С введением режима самоизоляции с начала апреля в Казани обрушился рынок наружной рекламы: если в марте, до начала коронавирусной пандемии, был заполнен 61% рекламных мест на цифровых экранах, то в апреле только 28%. К маю процент заполняемости и вовсе упал до 13. По обычным билбордам ситуация не лучше: в марте был заполнен 51% конструкций, к маю — лишь 25%. Уличные афиши и вовсе остались не у дел: из-за отмены гастролей столичных и зарубежных артистов, всех массовых мероприятий их заполняемость упала до нуля.

Неутешительную статистику в ходе «делового понедельника» озвучил начальник Управления наружной рекламы и информации исполкома Казани Аскар Багаутдинов, напомнив, что городские власти пытаются помочь индустрии встать на ноги после отмены строгого карантина. Рекламному бизнесу на год отсрочили платежи в городской бюджет за II квартал 2020 года, и общая сумма этих платежей составила порядка 78 млн рублей. Поддерживающие меры Казань приняла в числе первых среди крупных городов России, напомнил Багаутдинов.

В то же время идут навстречу и сами участники рынка, запуская социальные акции для казанских предпринимателей из наиболее пострадавших отраслей. Так, один из крупных рекламных операторов города запустил проект «Антивирусная реклама», бесплатно размещая рекламу малого бизнеса на своих конструкциях, и таким предложением успели воспользоваться уже 600 предпринимателей.

В целом Казань, по словам чиновника, в последние годы делает уверенные шаги на пути к созданию в городе развитого и доходного как для предпринимателя, так и для города рынка наружной рекламы. По итогам 2019 года его объем вырос на 35% и в абсолютных цифрах составил 872 млн рублей. Поступления в бюджет города от наружной рекламы за прошлый год составили около 300 млн рублей.

С такими результатами Казань на данный момент занимает второе место среди городов-миллионников России по объемам рынка, сразу же после Новосибирска с объемом за 2019 год в 1 млрд 26 миллионов рублей. На 2020 год прогнозы неутешительные, снизятся показатели рынка по всей России. С учетом принятых мер поддержки по итогам 2020 года в Казани ожидают падения объема рынка до 260 млн рублей, спрогнозировал Аскар Багаутдинов.

В начале 2020 года городские власти приняли муниципальную программу «Развитие сферы наружной рекламы и информации на территории города Казани на 2021—2025 годы», цели которой сосредоточены на повышении инвестиционной привлекательности рынка, сохранении уровня дохода бюджета Казани от рекламы и фокусе на использование под рекламу социальных объектов. Уже в разработке у мэрии проект предложения для инвесторов об установке брендированных остановок на Большом Казанском кольце, второй этап строительства которого сейчас в самом разгаре. По проекту БКК планируется установка 47 таких остановочных павильонов по маршрутам движения автобусов, а также троллейбусов и 65 трамвайных остановок.

— Такой подход дает новые возможности и для городских служб, и для бизнеса и служит нашему общему делу по повышению комфортной городской среды для горожан. <…> Город получает новые современные остановочные павильоны и их содержание за счет инвесторов, — пояснил выгоду Багаутдинов.

Путину отправили письмо с просьбой присвоить Казани звание города трудовой доблести

Два миллиона 400 тысяч человек подписали прошение о присвоении Казани звания города трудовой доблести. Прошение уже было направлено в адрес администрации президента России Владимира Путина. В мэрии Казани в настоящий момент ожидают ответной реакции на обращение, в ходе «делового понедельника» сообщил руководитель аппарата исполкома Казани Евгений Варакин.

— Органами местного самоуправления Казани проведена большая работа, собраны все документы, получены экспертные заключения Академии наук Российской Федерации о наличии всех оснований для присвоения городу Казани почетного звания города трудовой доблести, — пояснил Варакин. — Но главное в том, что поступило огромное количество инициатив о присвоении звания, и они исходили от неравнодушных жителей Казани и Республики Татарстан.

По словам главы аппарата исполкома, присоединились к обращению трудовые коллективы заводов, которые в 1941—1945 годах вносили свой вклад в победу над фашизмом, Ассоциация ветеранов РТ, профсоюзы, 12 различных общественных и волонтерских объединений республики, Татарская национально-культурная автономия Москвы, а также лично Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев.

Ольга Голыжбина