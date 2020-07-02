Наблюдатели рассказали о происшествиях на избирательных участках Татарстана

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Председатель исполнительного комитета татарстанского отделения «Ассоциации юристов России» Тимур Какохо рассказал, какие «спорные моменты» возникали в ходе голосования по поправкам в Конституцию РФ в Татарстане.

Так, в информационном пространстве появилась информация о том, что на 367-м участке голосования в Казани наблюдателю не дают ознакомиться со списком избирателей. «Мы также связались с нашим наблюдателем, эта информация не подтвердилась. Действительно, другой наблюдатель обращался к членам участковой избирательной комиссии, никто его в этом праве не ущемлял, и с его стороны никаких обращений в адрес участковой избирательной комиссии не поступало», — рассказал Какохо.

Вторым «спорным моментом» стало сообщение о том, что на одном из избирательных участков в Татарстане якобы проголосовали за гражданина. Какохо объяснил это тем, что поскольку все взаимодействие граждан с членом избирательных комиссий проходит на расстоянии, с соблюдением социальной дистанции, то возникали ситуации, когда граждане могли расписаться не в той графе: чуть выше или чуть ниже.

В случае выявления таких ситуаций члены ТИК делали пометку, и пришедшему человеку предоставлялось право проголосовать. «Путем контроля соотношений этих точек количество пришедших на участки, выданных бюллетеней, проголосовавших «бьется», — подчеркнул он.

Также в ассоциацию поступило сообщение о неопломбированной и неопечатанной стационарной урне. Выяснилось, что она находилась не в помещений голосования. Организация запросила информацию у наших наблюдателей, также была предоставлена схема размещения УИК, которая подтвердила то, что урна находится не в самом помещении для голосования.

Помимо этого, Какохо рассказал о происшествии с представителем СМИ, у которого члены ТИК запросили недостоверный пакет документов. Здесь председатель «Ассоциации юристов России» в РТ отметил, что голосование шло 7 дней и нельзя не исключить человеческий фактор. «И наблюдатели и участковые могли устать, и да, действительно, недостоверно попросить пакет документов», — сказал Какохо, добавив, что журналист все равно вел видеосъемку и никто его не ущемлял.

Также наблюдатели рассказали о провокациях на голосовании в Татарстане.