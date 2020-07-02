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Наблюдатели Татарстана рассказали о провокациях на голосовании

13:11, 02.07.2020

Председатель исполнительного комитета Татарстанского отделения «Ассоциации юристов России» Тимур Какохо рассказал о двух провокационных инцидентах, которые произошли на голосовании по поправкам в Конституцию.

«На один из избирательных участков пришла женщина и в процессе реализации своего права, она пыталась на фотокамеру, видеокамеру записывать списки с избирателями, посмотреть их. На что члены участковой избирательной комиссии сделали замечание, женщина была недовольна, но ей в любом случае выдали бюллетень, она демонстративно проголосовала: при членах участковой избирательной комиссии поставила отметку, положила в урну и ушла», — рассказал Какохо.

На другой избирательный участок пришел мужчина, который хотел проголосовать, а когда члены комиссии начали уточнять адрес проживания, отказался называть его. Мужчина заявил, что в этом доме проживала его жена, а значит и он имеет право проголосовать. В итоге не выяснив до конца все обстоятельства, он также демонстративно покинул помещение.

ОбществоВласть Татарстан
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