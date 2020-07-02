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В казанском Кремле не подтвердили, что готовится приезд премьер-министра РФ Мишустина в Татарстан

11:32, 02.07.2020
В казанском Кремле не подтвердили, что готовится приезд премьер-министра РФ Мишустина в Татарстан
Фото: tatarstan.ru

Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова не подтвердила, что готовится приезд премьер-министра России Михаила Мишустина в РТ.

Она сказала, что не анонсируются ничьи визиты, тем более крупных руководителей. По ее словам, казанский Кремль обязательно поделится информацией, если она будет.

Ранее СМИ сообщили, что Мишустин прибудет в Татарстан 8 июля.

ОбществоВласть Татарстан
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