В казанском Кремле не подтвердили, что готовится приезд премьер-министра РФ Мишустина в Татарстан

Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова не подтвердила, что готовится приезд премьер-министра России Михаила Мишустина в РТ.

Она сказала, что не анонсируются ничьи визиты, тем более крупных руководителей. По ее словам, казанский Кремль обязательно поделится информацией, если она будет.

Ранее СМИ сообщили, что Мишустин прибудет в Татарстан 8 июля.