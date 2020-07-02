На портале Mail.ru исчезла новостная рубрика про COVID-19

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С портала Mail.ru пропала рубрика новостей про коронавирус, где публиковали главные новости о COVID-19.

Она появилась на сайте в конце марта, в период распространения коронавируса в России. Сейчас этот блок у некоторых пользователей не отображается впервые за все это время.

Рубрика новостей располагалась под строкой поиска, перед вкладкой «Спорт».

При этом на портале есть сюжет про коронавирусную инфекцию, который расположен под вкладкой «ТВ-программы».

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