Председатель Госсовета Татарстана: опыт электронного голосования можно распространить на республику

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин сообщил, что вопрос об электронном голосовании в республике пока не обсуждали. Однако он считает, что этот опыт был успешным и его можно распространить и на РТ.

По его словам, если пандемия коронавируса не пойдет на спад, то растянутое на несколько дней голосование будет запросом от народа. Он думает, что ближе к сроку этот вопрос обязательно будет рассмотрен, и какое-то решение будет принято по согласованию с ЦИК.

Мухаметшина также спросили, что бы он выбрал лично сам, если б пришлось выбирать между электронным голосованием и приходом на участок.

«Я бы обязательно пришел на участок. Там можно видеть и деятельность избирательной комиссии, и проголосовать публично. И самое главное — легитимно, гласно поставить свою галочку, не стесняясь об этом сказать со своими аргументами». — сказал он.

По словам председателя Госсовета, эта кампания прошла дистанционно, а ведь многие привыкли работать по старинке, глаза в глаза.

«Кончится коронавирус, и конечно, мы должны быть в людях», — сказал Мухаметшин.

Слухи о том, что Татарстан может стать одним из нескольких регионов, на которых в этом году опробуют электронное голосование по поправкам в Конституцию, не подтвердились. Подробнее — в материале «Реального времени».