Будет ли Татарстан голосовать в электронном формате?

«Этот вопрос был вскользь затронут»



В нескольких российских регионах общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, возможно, пройдет в дистанционном электронном формате. Об этом накануне заявила глава Центризбиркома России Элла Памфилова.

— Дистанционное голосование в масштабах страны применяться не будет. Речь может идти пока не более чем о трех-четырех регионах, пока только на основе примененной ранее «московской» технологии. Такую инициативу должен проявить сам регион, «защитив» в ЦИК свою готовность и способность выполнить все требования, — заявила чиновница в интервью «Российской газете».



Спустя некоторое время в телеграм-каналах начали множиться неподтвержденные сообщения о том, что Татарстан находится в списке немногих регионов, где будет «обкатываться» формат дистанционного электронного голосования.

В нескольких российских регионах общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, возможно, пройдет в дистанционном электронном формате. Об этом заявила Элла Памфилова. Фото cikrf.ru

— Предварительно регионами для проведения такого голосования станут Москва, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Калининград и Краснодарский край, — сообщил, к примеру, телеграм-канал «Еду в Татарстан».

«Реальное время» обратилось за подтверждением информации в ЦИК РТ. В пресс-службе ведомства от комментариев пока воздерживаются. Также наше издание связалось с Минцифры РТ, где нам сообщили, что «пока подтвержденной информации об участии Татарстана нет».

При этом, как утверждает наш источник, близкий к ситуации, вопрос проведения электронного голосования в Татарстане был «вскользь затронут» сегодня в рамках еженедельной планерки с предприятиями ИТ-отрасли в Министерстве цифрового развития и связи РТ.

«Такой формат противоречит принципам демократии»

По мнению известного российского политолога Бориса Кагарлицкого, идея дистанционного электронного голосования, по крайней мере в сложившихся обстоятельствах, противоречит принципам демократии. Эксперт также уверен, что, помимо «ожидаемых фальсификаций и подтасовок», онлайн-голосование создает проблему открытости волеизъявления.

— Традиционное голосование построено таким образом, чтобы быть тайным. В тот момент, когда вы остаетесь один на один с урной и бюллетенем, вы можете тайно выразить свое мнение, и нет механизма, который бы выяснил, как именно вы голосовали. Пока не совсем понятно, что будет с электронным голосованием, но с почти 100%-ной гарантией можно сказать, что можно будет задним числом определить, кто и как голосует. Проследить путь электронного сообщения не составляет большого труда, — считает Кагарлицкий.

Помимо этого, он предполагает, что в случае проведения дистанционного электронного голосования можно будет «подправить результаты».

— Ряд подобных случаев был на прошлогодних выборах в Москве: есть все основания подозревать, что в одном из столичных округов, где применялось электронное голосование, итоги были подтасованы, — говорит политолог.



Эксперт указывает также на уязвимость системы дистанционного голосования в плане доверия населения.

— В нашей стране, где хакеров много, а защиты мало, плюс все делается на скорую руку, вполне можно предсказать, что серверы будут падать, будут хакерские атаки, взломы и так далее. Скорее всего, ничего хорошего такое голосование не даст, и, более того, доверия к нему не будет никакого. Механизм проверки не отработанный, так что даже если будут считать по-честному, все равно все будут уверены в подтасовке результатов, — считает Борис Кагарлицкий.

«Фальсификации возможны и в офлайне, это не проблема онлайн-формата»

Комментируя готовность республики к проведению электронного голосования с технической стороны, генеральный директор ИТ-компании «Эттон» Ефим Климов заверяет: у Татарстана для этого достаточно компетенций.

— В то же время хотелось бы отметить, что риски хакерских атак, безусловно, есть. Но это тот риск, с которым нам сейчас необходимо жить и, главное, понимать, что кибербезопасность — крайне важный аспект в любой сфере. Что касается фальсификаций, то они, думаю, возможны и в офлайне. Это не проблема онлайн-формата, — считает эксперт.

Политолог Борис Кагарлицкий соглашается с тем, что «технически Татарстан обеспечен лучше, чем многие другие российские регионы», поэтому говорить о том, что в этой части могут быть какие-то проблемы, не приходится.

— Но, понимаете, вопрос о том, хорошо или плохо будет реализовываться заведомо неправильная идея, не самый главный, — резюмирует наш собеседник.

Лина Саримова