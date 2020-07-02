В Татарстане мужчина перевел мошенникам 700 тысяч рублей

Фото: Реальное время

Житель Набережных Челнов перевел мошенникам все свои сбережения. Он потерял около 700 тысяч рублей.

Как рассказали в МВД по РТ, мужчине мошенники звонили с 20 телефонных номеров в течение трех дней. Они представлялись сотрудниками банка и предлагали обезопасить средства, переведя их на «надежный счет».

Они убедили мужчину, что его деньги хотят похитить. Несмотря на то, что он был занят на работе, что банк не работал в выходные и при снятии средств в кассе не хватало денег, он, следуя инструкциям мнимых сотрудников банка, сделал восемь переводов на суммы от 15 тысяч до 75 тысяч рублей.

Его убедили, что он сможет снять все деньги в банке, сказав кодовое слово оператору. Мужчина пытался сделать это на следующий же день, но ни в одном из банков его денег уже не было. Мужчина понял, что его обманули, и обратился с заявлением в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Абонентские номера, с которых звонили злоумышленники и на которые челнинец отправлял деньги, зарегистрированы в Москве и Московской области.

Ранее прокурор РТ призвал не быть наивными и не верить телефонным мошенникам.

