В Казани будут судить бизнесмена за уклонение от налогов на 85 млн рублей

В рамках уголовного дела наложен арест на имущество обвиняемого, его супруги и связанных с ним организаций на сумму около 77 млн рублей

Фото: Михаил Захаров

Прокуратура РТ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего местного жителя, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов и незаконном обороте средств платежей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

По версии следствия, в период с января 2021 года по декабрь 2023 года мужчина, будучи директором и учредителем коммерческой организации, вносил в налоговые декларации заведомо ложные сведения о фиктивных сделках с 28 организациями. В результате, как считают следователи, он уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль на сумму свыше 85 млн рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, в период с января 2021 года по сентябрь 2023 года обвиняемый, по данным следствия, оформлял поддельные платежные поручения о переводе средств со счетов компании на счета аффилированных организаций. Общая сумма операций превысила 498 млн рублей.

В рамках уголовного дела наложен арест на имущество обвиняемого, его супруги и связанных с ним организаций на сумму около 77 млн рублей. Материалы дела направлены в Кировский районный суд Казани для рассмотрения по существу.

Ранее управляющий партнер адвокатского бюро KALOY.RU, адвокат Калой Ахильгов заявил у себя в телеграм-канале, что действующие налоговые правила могут делать рост бизнеса экономически невыгодным для ряда предпринимателей.

Наталья Жирнова