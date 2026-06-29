На ПМЮФ-2026 обсудили, как обеспечить баланс интересов пользователей цифровых платформ

Ключевой задачей регулирования остается обеспечение баланса между защитой прав потребителей и сохранением стимулов для продавцов

При доработке текущего и подготовке нового регулирования важно учитывать правовую природу цифровых платформ. Во взаимоотношениях с пользователями они чаще всего выступают в роли посредников. Об этом заявил управляющий директор по юридическим вопросам «Авито» Александр Смирнов на сессии ПМЮФ-2026 «Цифровые платформы под контролем: что изменит новый закон?».

«Мы работаем в юридической модели, где ни контент, ни товар, ни другие объекты, размещенные на нашей платформе, нам не принадлежат. Как говорят юристы, мы действуем в чужом интересе. А это значит, что и ответственность у нас должна быть не такой же, как ответственность покупателя или продавца», — отметил эксперт.

По его словам, ключевой задачей регулирования остается обеспечение баланса между защитой прав потребителей и сохранением стимулов для продавцов. Важно, чтобы регулирование не только снижало риски для покупателей, но и создавало понятные и справедливые условия для продавцов — без барьеров для развития.

Директор Департамента цифрового развития и экономики данных Министерства экономического развития Владимир Волошин подчеркнул, что закон о платформенной экономике, который вступает в силу 1 октября, уже разграничивает ответственность между продавцом и платформой:

— Закон четко фиксирует, где и у кого появляется ответственность. Если продавец представил недостоверные документы или попытался обмануть покупателя — отвечает продавец. Если платформа пропустила карточку с нарушениями — отвечает платформа. Соответствующая норма заложена в законопроекте о поправках в КоАП.

В «Авито» указывают, что ряд уже применяющихся технологических решений может быть использован как основа для формирования сбалансированных регуляторных подходов: например, снизить риски может резервирование средств до подтверждения получения товара. Дополнительным элементом доверия выступает система отзывов и рейтингов. При этом отзывы должны проходить модерацию. Должен быть на платформах и механизм арбитража, позволяющий продавцам оспаривать спорные оценки.

Развитие ИИ-решений формирует персонализированные рекомендации для продавцов — от параметров объявлений до стратегий взаимодействия с покупателями.

— Комплексное развитие технологических и правовых инструментов позволяет одновременно решать задачи защиты пользователей и поддержки предпринимательства, прежде всего в сегменте малого и микробизнеса, — заключил Александр Смирнов.