В Татарстане завершен сбор крови тестирования на антитела в рамках пилотного проекта

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Сбор крови участников пилотного тестирования на антитела состоялся. Об этом рассказала сегодня заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.



По ее словам, уже сегодня вечером будет произведена инвентаризация проб, с завтрашнего дня начнут обрабатывать материалы и анкеты.

Исследование образцов в республике должно быть закончено до 10 июля. Затем данные отправят в Санкт-Петербург, на базу ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера». Этот институт определен как главный по изучению популяционного иммунитета.



Ранее Татарстан вошел в число 22 регионов России, где будет проводиться пилотное исследование популяционного иммунитета. Эти данные нужны, чтобы выявить особенности эпидемического процесса на территории Татарстана и России в целом. В поликлиниках в случайном порядке выбрали людей,которых пригласили в поликлиники для забора крови.