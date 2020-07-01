ЦИК: при обработке 65% протоколов за поправки зафиксировано 77% голосов

Российский Центризбирком обработал уже 65% протоколов голосования по поправкам в Конституцию. По данным комиссии, среди проверенных 77,3% одобряют предложенные изменения в основной закон страны.

Согласно данным, опубликованным на экране в информационном центре ЦИК, против поправок к конституции проголосовали 21,89% россиян. Общая явка, по последним данным, составила 65%.

Напомним, в Республике Коми результат неожиданно стал обратным. Однако вскоре ЦИК сообщил, что из-за технической ошибки голоса за поправки показывались в графе «против».