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ЦИК: при обработке 65% протоколов за поправки зафиксировано 77% голосов

23:52, 01.07.2020 Сюжет:  Поправки к Конституции РФ
ЦИК: при обработке 65% протоколов за поправки зафиксировано 77% голосов

Российский Центризбирком обработал уже 65% протоколов голосования по поправкам в Конституцию. По данным комиссии, среди проверенных 77,3% одобряют предложенные изменения в основной закон страны.

Согласно данным, опубликованным на экране в информационном центре ЦИК, против поправок к конституции проголосовали 21,89% россиян. Общая явка, по последним данным, составила 65%.

Напомним, в Республике Коми результат неожиданно стал обратным. Однако вскоре ЦИК сообщил, что из-за технической ошибки голоса за поправки показывались в графе «против».

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