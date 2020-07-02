В Хабаровском крае за поправки проголосовали 62% избирателей

По предварительным данным, в Хабаровском крае за поправки высказались более 62% избирателей. Такие данные приводит региональный избирком после анализа 44,24% протоколов.

При этом против поправок в Конституцию РФ высказались 36,6% проголосовавших, передает агентство AmurMedia.

«Если рассматривать явку относительно выборов президента, то это ниже ожидаемого результата. Если относительно краевых выборов, то это выше ожидаемого результата», — цитирует агентство слова представляющего краевой ЦИК Геннадия Накушнова.

Напомним, что в Приморском крае подсчитали уже почти все бюллетени. Там при явке в 62,63%, насчитали 79% поддержавших поправки.