В Приморье поправки в Конституцию поддержали 79% проголосовавших

Избирком Приморского края раскрыл предварительные итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ. Явка составила 62,63%, галочку напротив графы «За» поставили 79%.

Всего в процедуре приняли участие 908,8 тысячи жителей региона, сообщает «Восток Медиа».

По словам заместителя председателя краевой избирательной комиссии Романа Охотникова, против поправок проголосовали менее 20,2%.

Данных о серьезных нарушениях в регионе нет, добавил замглавы избиркома. Он пообещал предоставить более точные данные к 10 часам утра.

Напомним, что в среду, 1 июля, прошло Всероссийское голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ. «Реальное время» вело трансляцию хода главного дня голосования