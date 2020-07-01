Сальдированный доход Группы ТАИФ по итогам 2019 года — 876,6 млрд рублей

Фото: Роман Хасаев

Годовое общее собрание акционеров АО «ТАИФ» состоялось сегодня. Из-за пандемии коронавируса COVID-19 итоги финансово-хозяйственной деятельности компании были подведены в заочной форме.

В минувшем году сальдированный доход Группы ТАИФ, включая косвенные налоги, составил 876,6 млрд рублей. Показатель EBITDA — 166 млрд. Сумма налоговых платежей и сборов, уплаченных в бюджеты всех уровней — 55,6 млрд рублей, в том числе в консолидированный бюджет Республики Татарстан 15,6 млрд.

Вклад в развитие страны, включая налоговые платежи, социальные расходы, охрану окружающей среды и промышленную безопасность, в минувшем году составил почти 157 млрд рублей. В том числе в строительство новых и модернизацию действующих производств Группы ТАИФ было инвестировано 53,3 млрд рублей.

На годовом общем собрании акционеров был утвержден годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность за 2019 год, произведено распределение прибыли АО «ТАИФ» по итогам минувшего года. Кроме того, сформирован совет директоров, образована ревизионная комиссия и утвержден устав АО «ТАИФ» в новой редакции.