Сальдированный доход Группы ТАИФ по итогам 2019 года — 876,6 млрд рублей
Годовое общее собрание акционеров АО «ТАИФ» состоялось сегодня. Из-за пандемии коронавируса COVID-19 итоги финансово-хозяйственной деятельности компании были подведены в заочной форме.
В минувшем году сальдированный доход Группы ТАИФ, включая косвенные налоги, составил 876,6 млрд рублей. Показатель EBITDA — 166 млрд. Сумма налоговых платежей и сборов, уплаченных в бюджеты всех уровней — 55,6 млрд рублей, в том числе в консолидированный бюджет Республики Татарстан 15,6 млрд.
Вклад в развитие страны, включая налоговые платежи, социальные расходы, охрану окружающей среды и промышленную безопасность, в минувшем году составил почти 157 млрд рублей. В том числе в строительство новых и модернизацию действующих производств Группы ТАИФ было инвестировано 53,3 млрд рублей.
На годовом общем собрании акционеров был утвержден годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность за 2019 год, произведено распределение прибыли АО «ТАИФ» по итогам минувшего года. Кроме того, сформирован совет директоров, образована ревизионная комиссия и утвержден устав АО «ТАИФ» в новой редакции.
Справка
Группа компаний ТАИФ представляет собой одну из крупнейших промышленно-инвестиционных компаний в России, обладающую значительными активами и имеющую мощный производственный потенциал, гибкую форму управления и высокий уровень менеджмента. Группа компаний ТАИФ, объединяющая 42 дочерние и зависимые компании, осуществляет свою деятельность во многих направлениях экономики, основными из которых являются: нефтегазопереработка, нефтехимия и энергетика, строительная индустрия, инвестиционная сфера и сфера услуг.
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