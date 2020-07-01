Имена большеухим лисицам в казанском зоопарке выбрал енот
В казанском зоопарке «Река Замбези» имена большеухим лисицам выбрал енот. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте зоопарка.
«Чтобы предельно честно подвести итоги конкурса, мы обратились к независимому эксперту-нашему еноту Белле», — говорится в сообщении.
Перед енотом разложили 4 варианта имен. На бумажки с именами положили кусочки банана, и Белла сделала выбор. Теперь пару большеухих лисиц зовут Зэмба (Вера) и Фарей (Радость).
Подписчик, который предложил эти клички, получит пригласительный билет на 2 лица в зоопарк. Конкурс был объявлен неделю назад.
Общество Татарстан
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