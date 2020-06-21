Казанцам предложили придумать клички для пары большеухих лисиц из зоопарка

Казанцы могут придумать имена для пары большеухих лисиц из зоопарка «Река Замбези». Казанский зоопарк объявил конкурс в своем Instagram-aккаунте.

«Хотелось бы, чтобы имена были с африканскими мотивами», — уточняют в посте.

По условиям конкурса, в одном комментарии нужно предлагать сразу две клички — для самца и для самки. Победит тот, что пара имен наберет больше лайков. В качестве приза победитель получит пригласительный билет на два лица в новый зоопарк.

Итоги конкурса подведут 1 июля.

Зоопарк в Казани открылся после режима самоизоляции 21 мая.

