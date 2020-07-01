Жена обвиненного в изнасиловании полуторагодовалой дочери в Татарстане рассказала подробности случившегося

Жена Сергея Кукушкина, подозреваемого в изнасиловании полуторагодовалой дочери в Татарстане, Анна рассказала подробности того дня.

По ее словам, они с супругом «немножко поспорили» по телефону, но уже через 15—20 минут помирились. Сергей привез Анне на работу обед. В 10 часов вечера он позвонил жене и сказал, что у них произошла «беда». «Какая — не объяснил», — вспоминает женщина.

Когда Анна вернулась домой, с детьми все было в порядке. Сергей рассказал, что менял младшей дочери подгузник и «сам не заметил, что произошло», но у нее пошла кровь. Позже он объяснил, что он поранил ребенка, потому что у него на пальце было треснутое кольцо.

Женщина отмечает, что у нее на руках есть справка с результатами экспертизы, в которой указано, что внутренних повреждений у девочки нет.

Помимо этого, Кукушкина заявила, что СМИ дали недостоверную информацию, рассказав о том, что мужчина якобы это сделал со злости после ссоры.

«Кстати, на суде он тоже не признавал свою вину и не произносил фразы «Просто психанул», которую ему приписывают», — приводит ее слова RT.

Бугульминский районный суд оправдал подозреваемого мужчину в насилии над полуторагодовалой девочкой. При этом мужчина сначала уверял, что хотел поменять девочке памперс, а затем признался, что сорвал зло на ребенке после ссоры с женой. Прокуратура Татарстана в апелляционном порядке обжаловала решение Бугульминского районного суда. Под контроль вопрос взяла детский омбудсмен России Анна Кузнецова.

