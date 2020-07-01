Мэр Якутска проголосовала против поправок, но ее бюллетень отфотошопили

Мэр Якутска Сардана Авксентьева проголосовала против поправок в Конституцию. Но в соцсетях появилась фейковая фотография, на которой в бюллетене чиновницы кто-то пририсовал галочку в графе «за». Об этом сообщил пресс-секретарь мэра Алексей Толстяков.

«Мастера «Фотошопа». Удивительно, что в «телеге» на этот вброс повелись. Как избранный мэр будет голосовать за поправки, в числе которых отмена прямых выборов мэра? Это же выстрел самому себе в ногу как минимум», — написал он в своем Facebook.

В подтверждение Толстяков опубликовал оригинал фотографии, на котором можно попытаться рассмотреть, что Авксентьева проголосовала против поправок.

Напомним, 1 июля — это основной день голосования по поправкам в Конституцию России. О том, как голосование проходит в Татарстане, читайте в материале «Реального времени».