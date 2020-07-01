Предприниматели из Казани могут подать заявление на получение субсидии до 2 июля

Предприниматели из Казани могут подать заявление на получение субсидии за апрель и май до 2 июля. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Срок подачи заявления с 1 на 2 июля перенесен из-за того, что 1 июля в России объявлен нерабочим днем.

Возможность предоставления такой субсидии определяется по ОКВЭД по состоянию на 1 марта 2020 года. Проверить, имеет ли компания или индивидуальный предприниматель право на нее, можно с помощью специального сервиса на сайте ФНС России. Для этого достаточно ввести ИНН налогоплательщика.

Заявление можно подать через личный кабинет юридического лица или ИП, а также через систему представления налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде (ТКС) и по почте. Сформировать заявление в своем личном кабинете можно без квалифицированной электронной подписи.

Татарстан попал в число регионов-лидеров по объему привлеченных субсидий МСБ, получив 1,317 млрд рублей на зарплаты работникам за время вынужденного простоя (апрель — май).

