МЧС предупредило о грозе и сильном ветре завтра в Татарстане

МЧС Татарстана предупредило жителей республики о неблагоприятных погодных явлениях.

Так, ночью и днем 2 июля на территории республики и Казани ожидаются грозы с кратковременными усилениями юго-западного ветра порывами до 15—20 м/с.

Ранее заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования профессор КФУ Юрий Переведенцев рассказал, что с сегодняшнего дня в Казани начинается прохождение теплого фронта, а значит, температура будет только повышаться.

