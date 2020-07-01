В Казани водитель «Ауди» сбил ребенка на самокате

Вчера днем в Казани водитель «Ауди Q5" сбил 12-летнего мальчика, ехавшего на самокате.

Инцидент произошел на Оренбургском тракте. По данным ГИБДД, водитель иномарки не уступил дорогу и наехал на 12-летнего ребенка, который ехал на самокате по проезжей части на зеленый свет светофора. В результате ДТП ребенок получил ушиб мягких тканей левого локтевого сустава и множественные ссадины левого предплечья, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Минувшей ночью в Набережных Челнах водитель «Лады» врезался в «Мерседес» и погиб.

