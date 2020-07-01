Минтимер Шаймиев проголосовал по поправкам в Конституцию — видео

Фото: Официальный Татарстан

Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев проголосовал. Об этом сообщила администрация президента РТ.

Первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев проголосовал в избирательном участке в поселке Боровое Матюшино Лаишевского района. На участок он приехал в зеленой кепке с гербом Татарстана.





Ранее президент России Владимир Путин принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию.

