Новости

12:45 МСК Все новости
Новости раздела

Минтимер Шаймиев проголосовал по поправкам в Конституцию — видео

12:02, 01.07.2020
Минтимер Шаймиев проголосовал по поправкам в Конституцию — видео
Фото: Официальный Татарстан

Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев проголосовал. Об этом сообщила администрация президента РТ.

Первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев проголосовал в избирательном участке в поселке Боровое Матюшино Лаишевского района. На участок он приехал в зеленой кепке с гербом Татарстана.

Ранее президент России Владимир Путин принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию.

 комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем