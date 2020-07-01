В ЦИК рассказали, когда начнется подсчет голосов по поправкам в Конституцию РФ

Подсчет голосов россиян, принявших участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ, начнется только после закрытия всех избирательных участков в стране.

«Подсчет голосов по всем бюллетеням на голосовании, что сегодня пройдет, и по предыдущим будет только после того, как на территории всей страны закончится голосование», — передает «Интерфакс» слова главы ЦИК Эллы Памфиловой.

Вчера участки для голосования на открытом воздухе работали последний день. Также в Москве и Нижегородской области завершилось электронное голосование. Сегодня, 1 июля, в последний день голосования по поправкам в Конституцию проголосовать можно только на стационарных участках или дома по месту прописки.



Средняя явка по России на голосовании на 11.00 мск составила 56,28%.

