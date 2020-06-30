В Татарстане в голосовании по поправкам в Конституцию приняли участие 1,8 млн граждан

По данным на 30 июня, на открытых площадках проголосовало 134 613 татарстанцев из более 1 804 108, которые уже выразили свое мнение относительно изменений Основного закона страны.

Сегодня, 30 июня, участки для голосования на открытом воздухе работают последний день. Завтра, 1 июля проголосовать по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ можно будет только на стационарных участках или дома по месту прописки.

Всего по Татарстану работает 427 площадок, на которых голосование идет в специально оборудованных шатрах или больших автобусах.



Участки для голосования, работающие на придомовой территории, полностью соответствуют рекомендациям Роспотребнадзора по соблюдению мер безопасности, сообщили «Реальному времени» в ЦИК Татарстана.

Председатель Центральной избирательной комиссии Татарстана Андрей Кондратьев отметил, что в течении дня на мобильном избирательном участке предусмотрена влажная уборка с дезрастворами. В конце дня, после того как комиссия отработает, приезжает специальная бригада с дезинфекционным оборудованием, которая обрабатывает весь участок, включая проходы, стены и все технологическое оборудование для голосования.

