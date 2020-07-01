Умер актер Виктор Проскурин

Заслуженный артист России Виктор Проскурин умер на 69-м году жизни.

«Я не знаю, что сказать, так как я пока в шоке. Все неожиданно. Как любая смерть», — написала его жена Ирина Хонда в Facebook.

Проскурин родился 8 февраля 1952 года. Он окончил в 1973 году театральное училище имени Б. Щукина и получил предложение от Марка Захарова перейти в Московский театр Ленинского комсомола. Там он сразу сыграл роль Палача в «Тиле Уленшпигеле». Известность в московских театральных кругах получил после того, как сыграл в 1977 году роль Сергея Луконина в спектакле «Парень из нашего города» по пьесе К. Симонова.

Телезрители узнали о нем после исполнения ролей Гены Ляпишева в телефильме «Большая перемена» и капитана погранвойск Александра Блинова в кинофильме «Выйти замуж за капитана». Среди известных киноперсонажей Проскурина — Герман из «Пиковой дамы», Вожеватов из «Жестокого романса» (экранизация «Бесприданницы» А. Н. Островского), Новиков из «Военно-полевого романа» и другие.