Хоккеисты «Ак Барс — Динамо» начнут подготовку к сезону в середине июля

Хоккеисты команды по хоккею с мячом «Ак Барс — Динамо» выйдут из отпуска в середине июля. О планах тренерского штаба казанцев «Реальному времени» рассказал директор клуба Валерий Носов.

— Что касается приобретений, то пока их нет. Но ряд предварительных договоренностей уже имеется, работа в этом направлении идет, — продолжает Валерий Носов.

— Когда игроки соберутся вместе в следующий раз?

— Сейчас ребята в отпуске до середины июля. Далее они соберутся в Казани, ориентировочно, 17 июля пройдут медосмотр и с 20 числа начнут предсезонную подготовку под руководством штаба Ильяса Хандаева, который остался в прежнем составе — сам наставник и его помощники Александр Косынчук и Сергей Харитонов, — сказал Носов.

Напомним, в начале недели стало известно о переименовании «Динамо-Казань». С нового сезона клуб будет выступать под названием «Ак Барс — Динамо». Смена уже произведена документально в официальных реестрах налоговой.

Обзорный текст о наиболее интересных событиях из мира хоккея с мячом можно почитать в материале Александра Нордена в «Реальном времени».