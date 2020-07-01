Завтра в некоторых домах поселка Большие Клыки отключат воду

Завтра, 2 июля, в некоторых домах поселка Большие Клыки отключат воду.

Так, водоснабжение отключат с 9.00 до 23.00 в домах по улицам Амарантовой, Октябрьской (четные номера домов от №2 до №62, нечетные номера домов от №1 до №71), Полевой, Строителей, Южной.

Это связано с работами по подключению водопровода, передает мэрия Казани.

МУП «Водоканал» просит жителей заранее запастись водой. Автоцистерны будут размещаться согласно заявкам, которые принимают по телефону +7(843) 231-62-60.

Вчера мэрия Казани опубликовала график отключения горячей воды в домах города.

