Члены УИК в Казани рассказали, что ажиотажа при голосовании нет

Фото: Реальное время

На казанском участке №135 корреспондентам «Реального времени» рассказали, что поток голосующих тянется очень плавно, начиная с 25 июня.

«Нам так даже легче, нет ажиотажа, люди идут постепенно», — поделились члены УИКа. Термометрия происходит на входе в здание — в фойе стоит стол, за которым сидит медик. Председатель комиссии Руслан Багаутдинов говорит:

«Иногда люди все-таки приводят детей. Но мы же не можем их не пустить. Всем детишкам выдаем маски и перчатки, и родители спокойно голосуют», — рассказал Багаутдинов.

Сегодня, 1 июля, завершается всероссийское голосование по поправкам в Конституцию страны. «Реальное время» рассказывает все, что известно о ходе голосования к этому часу в режиме онлайн.

