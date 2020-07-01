Глава ЦИК РТ будет голосовать в 133-й школе Казани

Фото: Ринат Назметдинов

Глава ЦИК РТ Андрей Кондратьев пока не проголосовал, но собирается это сделать. Об этом он рассказал на открытии медиацентра голосования по поправкам в конституцию.



Кондратьев отдаст свой голос в 133-й школе — это участок голосования №146.

«Обычный участок с приветливыми членами комиссии», — охарактеризовал он участок.

Также глава ЦИК порассуждал на тему, что голосование в автобусах можно применять и на обычных выборах, но добавил, что такое решение принимает не он.

Напомним, что сегодня в Татарстане проходит последний день голосования по поправкам в Конституцию. На сегодня явка составила 69,85%.

