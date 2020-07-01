ЦИК РТ: явка избирателей на голосование по поправкам в Конституцию составила 69,85%

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К вечеру 30 июня в Татарстане проголосовало 2 056 727 избирателей. Такие данные предоставил глава ЦИК РТ на открытии медиацентра голосования по поправкам в конституцию.

Явка избирателей накануне основного дня голосования составила 69,85%.

«Проголосовали большинство избирателей. Были скептики, которые говорили, что люди не придут голосовать. Эти опасения не подтвердились. <…> Этим голосованием избиратели подтвердили, что общественно-политическая жизнь возрождается», — сказал глава ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

Напомним, что сегодня в Татарстане проходит последний день голосования по поправкам в Конституцию.

